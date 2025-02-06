В возрасте 36 лет. Легендарный защитник Реала завершил карьеру
Повесил бутсы на гвоздь
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный защитник "Реала" завершил карьеру.
Марсело в возрасте 36 лет принял решение завершить карьеру. Об этом он сообщил в своём аккаунте X
Forever grateful ????#M12 pic.twitter.com/k8GP19sybd— Marcelotwelve (@MarceloM12) February 6, 2025
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Источник:Marcelo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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