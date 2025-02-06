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В возрасте 36 лет. Легендарный защитник Реала завершил карьеру

Южная Америка

Повесил бутсы на гвоздь

В возрасте 36 лет. Легендарный защитник Реала завершил карьеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный защитник "Реала" завершил карьеру.

Марсело в возрасте 36 лет принял решение завершить карьеру. Об этом он сообщил в своём аккаунте X

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Источник:
Marcelo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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