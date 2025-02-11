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Экс-защитник Реала рассказал, как проводит время после решения о завершении карьеры

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Экс-защитник Реала рассказал, как проводит время после решения о завершении карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Реала" рассказал, как проводит время после решения о завершении карьеры.

Марсело, объявивший о завершении карьеры футболиста, хочет жить повседневной жизнью офисного сотрудника.

"У меня есть компания по управлению игроками, команда в Бразилии, теперь у меня есть время ходить в офис, читать электронные письма и отправлять их. Это то, чем я любил заниматься, когда играл в футбол, но у меня не было на это времени", — говорит он.

Также бывший защитник увлекается культурным досугом. Он хочет сочинять музыку

"Я хочу помочь людям, которые создают искусство, пойти и посмотреть галереи в Маласанье . Быть рядом с людьми, которые расписывают стены. Посмотрите, чем я могу помочь

Я действительно хочу писать песни. Создавать биты. Сказать артисту: "У меня есть бит для тебя, давай посмотрим, впишется ли он в один из твоих текстов"", — сказал Марсело.

Напомним, Марсело объявил о завершении карьеры 6 февраля на своей странице в соцсети X. Также в субботу 8 февраля Марсело попрощался на "Сантьяго Бернабео".

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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