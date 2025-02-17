Неймар отметился первыми результативными действиями после возвращения в Сантос
Постепенно прибавляет
Getty Images/Global Images Ukraine
17 февраля прошел поединок 10-го тура Лиги Паулиста между "Сантосом" и "Агуа Сантой".
Встреча проходила на стадионе "Сантоса" и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
Звездный вингер "рыб" Неймар сумел в этой игре забить гол с пенальти на 14-й минуте, а во втором тайме отдать результативную передачу на Гильерме. На 85-й минуте бразилец покинул поле.
Это был четвертый матч Неймара в составе "Сантоса" после своего возвращения.
Чемпионат штата Сан-Паулу, Бразилия.
Сантос. "Вила Бельмиро"
"Сантос" – "Агуа Санта" – 3:1
Голы: Неймар, 14 (пен.), Тасиано, 27, Гильерме, 70 – Нетиньо, 44
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