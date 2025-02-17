Нападающий Челси близок к аренде в клуб Неймара, - Романо
Нужна игровая практика
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Челси" близок к аренде в клуб Неймара.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, бразильский "Сантос" достиг принципиальной договоренности с "Челси" об аренде Дейвида Вашингтона до июня2025 года.
По словам Романо остались формальные шаги между клубами, и бразильский нападающий готовится присоединиться к команде Неймара.
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Дейвид Вашингтон перешёл в "Челси" из "Сантоса" в августе 2023 года за 16 млн евро. В этом сезоне за молодёжную команду английского клуба он отыграл 7 матчей, в которых забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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