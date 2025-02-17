  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Нападающий Челси близок к аренде в клуб Неймара, - Романо
В тренде

Нападающий Челси близок к аренде в клуб Неймара, - Романо

Южная Америка

Нужна игровая практика

Нападающий Челси близок к аренде в клуб Неймара, - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Челси" близок к аренде в клуб Неймара.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, бразильский "Сантос" достиг принципиальной договоренности с "Челси" об аренде Дейвида Вашингтона до июня2025 года.

По словам Романо остались формальные шаги между клубами, и бразильский нападающий готовится присоединиться к команде Неймара.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Дейвид Вашингтон перешёл в "Челси" из "Сантоса" в августе 2023 года за 16 млн евро. В этом сезоне за молодёжную команду английского клуба он отыграл 7 матчей, в которых забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.

По теме
yellow-arrow
Неймар отметился первыми результативными действиями после возвращения в Сантос
yellow-arrow
Шеф-скаут Фламенго Федченков: В будущем классических скаутов будет становиться все меньше
yellow-arrow
Форвард Полесья продолжит карьеру в Южной Америке
Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости