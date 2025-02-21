Окружению Мигелито нравится вариант с Динамо, – Realeza Santista
Это может оказать существенное влияние на решение футболиста
фото из свободных источников
"Динамо" планирует арендовать хавбека "Сантоса" Мигелито с последующей возможностью выкупа игрока. Боливийцем также интересуются клубы из Испании и США, однако, по информации источника, в окружении игрока считают его переход в киевский клуб наилучшим вариантом.
Ожидается, что "Сантос" получит значительную финансовую компенсацию за Мигелито и ждет окончательных деталей потенциального перехода футболиста к лидеру УПЛ. Его трансферная стоимость оценивается в 723 тысячи евро.
20-летний полузащитник провел в коллективе 17 матчей. Он также играл в молодежных командах U-20 и U-23.
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Источник:Realeza Santista
Опубликовал: Александр Симченко
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