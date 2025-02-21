  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Клуб Неймара арендовал нападающего Челси
В тренде

Клуб Неймара арендовал нападающего Челси

Южная Америка

Может вернуться уже в следующем году

Клуб Неймара арендовал нападающего Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Челси" Дейвид Вашингтон перешел на правах аренды в "Сантос". Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года.

Стоит отметить, что по истечению срока аренды бразильский клуб будет иметь возможность 19-летнего футболиста. выкупить Вашингтона по истечению срока арендного соглашения.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, Вашингтон присоединился к "Челси" в 2023 году за 16 млн. евро именно из "Сантоса".

Вашингтон был ключевым игроком сборной Бразилии, которая в начале этого месяца выиграла чемпионат Южной Америки среди игроков до 20 лет в Венесуэле.

По теме
yellow-arrow
Окружению Мигелито нравится вариант с Динамо, – Realeza Santista
yellow-arrow
На продвинутой стадии. Динамо ведет переговоры по хавбеку Сантоса
yellow-arrow
Бразильский клуб хочет арендовать дорогостоящего вингера Шахтера
Сантос (Бразилия) Челси (Лондон) аренда
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости