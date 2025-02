Клуб Неймара арендовал нападающего Челси

Форвард "Челси" Дейвид Вашингтон перешел на правах аренды в "Сантос". Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года.

Стоит отметить, что по истечению срока аренды бразильский клуб будет иметь возможность 19-летнего футболиста. выкупить Вашингтона по истечению срока арендного соглашения.

Напомним, Вашингтон присоединился к "Челси" в 2023 году за 16 млн. евро именно из "Сантоса".

Вашингтон был ключевым игроком сборной Бразилии, которая в начале этого месяца выиграла чемпионат Южной Америки среди игроков до 20 лет в Венесуэле.

O DEIVID WASHINGTON TÁ DE VOLTA! ☑️



O #MeninoDaVila, recém-campeão do Sul-Americano Sub-20 com a #SeleçãoBrasileira, assinou contrato de empréstimo junto ao Chelsea, da Inglaterra, e chega ao Santos com vínculo até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra. pic.twitter.com/Um3j8vP3YB