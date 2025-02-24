Игрок отправил соперника в нокаут во время матча в Уругвае. Видео момента

Финальный матч Региональной лиги Уругвая между "Пайсанду" и "Сориано" был омрачен досадным случаем насилия. В заключительные минуты игры футболист Марио Гонсалес нанес сопернику Энцо Эчевесте мощный удар кулаком, после чего тот остался без сознания на поле.

"TODO PELOTA"



Por la tremenda trompada que le pegó el futbolista Mario González a un jugador rival en el partido de Soriano Capital ante Paysandú Interior en Uruguay. En mis libros, todo pelota, qué pedazo de trompada que le dio el hijo de re mil puta.

pic.twitter.com/fyJNFXPLth — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) February 23, 2025

Встреча завершилась минимальной победой "Сориано" (1:0), однако счет отошел на второй план из-за событий на 88-й минуте. Конфликт начался после грубого подката Гонсалеса, что вызвало возмущение игроков "Пайсанду". Эчевесте схватил Гонсалеса за шею, требуя объяснений, на что тот ответил жестоким ударом в лицо, нокаутировав соперника.

Арбитр мгновенно показал прямую красную карточку Гонсалесу, но руководство Региональной лиги Уругвая рассматривает возможность долгосрочной дисквалификации игрока.