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Сухой лист и два ассиста. Неймар выдал топ-перфоманс в матче за Сантос

Южная Америка
Обновлено

Мастерство дает о себе знать

Сухой лист и два ассиста. Неймар выдал топ-перфоманс в матче за Сантос

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Сантос" крупно обыграл на выезде "Интернасьонал Лимейра" в игре 12-го тура чемпионата штата Сан-Паулу.

Главным героем поединка стал звездный вингер гостей Неймар. С 9-й по 32-ю минуту бразилец отличился забитым мячом после прямого удара с углового, а также двумя результативными передачами.

С момента своего возвращения в родной "Сантос" Неймар забил два гола и оформил три ассиста в шести матчах.

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Чемпионат штата Сан-Паулу, Бразилия. 12-й тур

Сан-Паулу. "Лимейра"

"Интернасьонал Лимейра" – "Сантос" – 0:3

Голы: Тикиньо Соарес 9, 32, Неймар 27

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 14:10
Відповідь Неймара тупоголовим диванним хейтерам, які як стая бездомних шавок, з піною біля рота, скулили на нього....
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Комментарии 2
avatar
Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 14:10
Відповідь Неймара тупоголовим диванним хейтерам, які як стая бездомних шавок, з піною біля рота, скулили на нього....
Ответить
0
0
Caballero (DC)
24.02.2025 в 14:00
Неймар кайфує.
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