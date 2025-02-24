Сухой лист и два ассиста. Неймар выдал топ-перфоманс в матче за Сантос
Мастерство дает о себе знать
Getty Images/Global Images Ukraine
"Сантос" крупно обыграл на выезде "Интернасьонал Лимейра" в игре 12-го тура чемпионата штата Сан-Паулу.
Главным героем поединка стал звездный вингер гостей Неймар. С 9-й по 32-ю минуту бразилец отличился забитым мячом после прямого удара с углового, а также двумя результативными передачами.
С момента своего возвращения в родной "Сантос" Неймар забил два гола и оформил три ассиста в шести матчах.
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Чемпионат штата Сан-Паулу, Бразилия. 12-й тур
Сан-Паулу. "Лимейра"
"Интернасьонал Лимейра" – "Сантос" – 0:3
Голы: Тикиньо Соарес 9, 32, Неймар 27
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Просто Квашин (Харків)
24.02.2025 в 14:10
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