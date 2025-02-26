С чудовищным промахом Кавани. Аргентинский гранд неожидано не попал в основной раунд Копа Либертадорес

Аргентинский "Бока Хуниорс" не смог преодолеть в квалификации Кубка Либертадорес перуанский "Альянса Лима".

После поражения в первой игре на выезде (0:1) "сине-золотые" взяли реванш в ответном матче дома (2:1), но проиграли в серии пенальти со счетом 4:5.

Прекрасный шанс отправить "Боку" в следующий раунд упустил известный нападающий Эдинсон Кавани, не попав в пустые ворота на 90+7 минуте.

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Кубок Либертадорес. 2-й раунд квалификации

Буэнос-Айрес. "Бомбонера"

"Бока Хуниорс" – "Альянса Лима" – 2:1 (4:5 по пенальти)

Голы: Трауко, 5 (автогол), Зенон, 58 – Баркос, 19