С чудовищным промахом Кавани. Аргентинский гранд неожидано не попал в основной раунд Копа Либертадорес
Фэйл 38-летнего уругвайца
Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский "Бока Хуниорс" не смог преодолеть в квалификации Кубка Либертадорес перуанский "Альянса Лима".
После поражения в первой игре на выезде (0:1) "сине-золотые" взяли реванш в ответном матче дома (2:1), но проиграли в серии пенальти со счетом 4:5.
Прекрасный шанс отправить "Боку" в следующий раунд упустил известный нападающий Эдинсон Кавани, не попав в пустые ворота на 90+7 минуте.
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Кубок Либертадорес. 2-й раунд квалификации
Буэнос-Айрес. "Бомбонера"
"Бока Хуниорс" – "Альянса Лима" – 2:1 (4:5 по пенальти)
Голы: Трауко, 5 (автогол), Зенон, 58 – Баркос, 19
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