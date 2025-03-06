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С Неймаром, но без звезды Бетиса. Бразилия опубликовала заявку на мартовские матчи

Южная Америка

Вызваны 23 футболиста

С Неймаром, но без звезды Бетиса. Бразилия опубликовала заявку на мартовские матчи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразилия показала заявку на мартовские матчи отбора к Чемпионату Мира 2026.

Главный тренер Доривал Жуниор вызвал 23-х игроков.

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Бенто ("Аль-Наср"), Эдерсон ("Манчестер Сити");

Защитники: Данило ("Фламенго"), Габриэль Магальяеш ("Арсенал"), Гильерме Арана ("Атлетико Минейро"), Лео Ортиз ("Фламенго"), Маркиеньос ("ПСЖ") , Мурило ("Ноттингем Форест"), Вандерсон ("Монако"), Уэсли ("Фламенго");

Полузащитники: Андре ("Вулверхэмптон"), Бруно Гимараеш ("Ньюкасл"), Жерсон ("Фламенго"), Жоэлинтон ("Ньюкасл"), Матеус Кунья ("Вулверхэмптон"), Неймар ("Сантос");

Атака: Эстельвао ("Палмейрас"), Жоао Педро ("Брайтон"), Рафинья ("Барселона"), Родриго ("Реал"), Савиньо ("Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор ("Реал").

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Сборная Бразилии сыграет со сборными Колумбии (21 марта) и Аргентины (26 марта). Сейчас в турнирной таблице отбора к Чемпионату Мира 2026 Бразилия занимает 5-е место.

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Источник:
CBF Futebol
Опубликовал: Владислав Прийменко
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