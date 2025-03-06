С Неймаром, но без звезды Бетиса. Бразилия опубликовала заявку на мартовские матчи
Вызваны 23 футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразилия показала заявку на мартовские матчи отбора к Чемпионату Мира 2026.
Главный тренер Доривал Жуниор вызвал 23-х игроков.
Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Бенто ("Аль-Наср"), Эдерсон ("Манчестер Сити");
Защитники: Данило ("Фламенго"), Габриэль Магальяеш ("Арсенал"), Гильерме Арана ("Атлетико Минейро"), Лео Ортиз ("Фламенго"), Маркиеньос ("ПСЖ") , Мурило ("Ноттингем Форест"), Вандерсон ("Монако"), Уэсли ("Фламенго");
Полузащитники: Андре ("Вулверхэмптон"), Бруно Гимараеш ("Ньюкасл"), Жерсон ("Фламенго"), Жоэлинтон ("Ньюкасл"), Матеус Кунья ("Вулверхэмптон"), Неймар ("Сантос");
Атака: Эстельвао ("Палмейрас"), Жоао Педро ("Брайтон"), Рафинья ("Барселона"), Родриго ("Реал"), Савиньо ("Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор ("Реал").
ISSO É BRASIL! ????????— CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 6, 2025
????Seleção Brasileira convocada para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Confira a lista completa do técnico @dorivaljroficial!
Vamos juntos! ???????? pic.twitter.com/p7rZ52n5oH
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Сборная Бразилии сыграет со сборными Колумбии (21 марта) и Аргентины (26 марта). Сейчас в турнирной таблице отбора к Чемпионату Мира 2026 Бразилия занимает 5-е место.
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