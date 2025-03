С Неймаром, но без звезды Бетиса. Бразилия опубликовала заявку на мартовские матчи

Бразилия показала заявку на мартовские матчи отбора к Чемпионату Мира 2026.

Главный тренер Доривал Жуниор вызвал 23-х игроков.

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Бенто ("Аль-Наср"), Эдерсон ("Манчестер Сити");

Защитники: Данило ("Фламенго"), Габриэль Магальяеш ("Арсенал"), Гильерме Арана ("Атлетико Минейро"), Лео Ортиз ("Фламенго"), Маркиеньос ("ПСЖ") , Мурило ("Ноттингем Форест"), Вандерсон ("Монако"), Уэсли ("Фламенго");

Полузащитники: Андре ("Вулверхэмптон"), Бруно Гимараеш ("Ньюкасл"), Жерсон ("Фламенго"), Жоэлинтон ("Ньюкасл"), Матеус Кунья ("Вулверхэмптон"), Неймар ("Сантос");

Атака: Эстельвао ("Палмейрас"), Жоао Педро ("Брайтон"), Рафинья ("Барселона"), Родриго ("Реал"), Савиньо ("Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор ("Реал").

