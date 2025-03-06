Он точно собрался на футбол? Тренер эквадорской Барселоны удивил своим образом во время матча. ФОТО
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер эквадорской «Барселоны» Сегундо Кастильо произвел большое впечатление на любителей футбола, изысканно одевшись на матч финального раунда квалификации к Кубку Либертадорес против "Коринтианса" (3:0).
42-летний менеджер буквально ошеломил пользователей соцсетей, которые начали активно обсуждать его образ: белый смокинг в сочетании с галстуком-бабочкой черного цвета.
This is how Barcelona de Guayaquil coach, Segundo Castillo, dressed for their Copa Libertadores game vs. Corinthians.— B/R Football (@brfootball) March 6, 2025
They won 3-0 ???? pic.twitter.com/qTZojOOS25
Ранее Кастильо уже неоднократно прибегал к интересным экспериментам со стилем.
Eu apoio Segundo Castillo desfilando elegância nas tardes de domingos, no Morumbis. pic.twitter.com/WDz6sCCIpB— Fala, São Paulino! (@_falasaopaulino) March 6, 2025
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Добавим, что за время игровой карьеры Сегундо Кастильо был больше всего известен своими выступлениями за "Вулверхэмптон", "Эвертон" и "Црвену Звезду". Он возглавил "Барселону" из Гуаякиля в октябре прошлого года, работая до этого ассистентом менеджера и спортивным директором клуба.
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