Он точно собрался на футбол? Тренер эквадорской Барселоны удивил своим образом во время матча. ФОТО

Главный тренер эквадорской «Барселоны» Сегундо Кастильо произвел большое впечатление на любителей футбола, изысканно одевшись на матч финального раунда квалификации к Кубку Либертадорес против "Коринтианса" (3:0).

42-летний менеджер буквально ошеломил пользователей соцсетей, которые начали активно обсуждать его образ: белый смокинг в сочетании с галстуком-бабочкой черного цвета.

This is how Barcelona de Guayaquil coach, Segundo Castillo, dressed for their Copa Libertadores game vs. Corinthians.



They won 3-0 ???? pic.twitter.com/qTZojOOS25 — B/R Football (@brfootball) March 6, 2025

Ранее Кастильо уже неоднократно прибегал к интересным экспериментам со стилем.

Eu apoio Segundo Castillo desfilando elegância nas tardes de domingos, no Morumbis. pic.twitter.com/WDz6sCCIpB — Fala, São Paulino! (@_falasaopaulino) March 6, 2025

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Добавим, что за время игровой карьеры Сегундо Кастильо был больше всего известен своими выступлениями за "Вулверхэмптон", "Эвертон" и "Црвену Звезду". Он возглавил "Барселону" из Гуаякиля в октябре прошлого года, работая до этого ассистентом менеджера и спортивным директором клуба.