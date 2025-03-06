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Он точно собрался на футбол? Тренер эквадорской Барселоны удивил своим образом во время матча. ФОТО

Южная Америка

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Он точно собрался на футбол? Тренер эквадорской Барселоны удивил своим образом во время матча. ФОТО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер эквадорской «Барселоны» Сегундо Кастильо произвел большое впечатление на любителей футбола, изысканно одевшись на матч финального раунда квалификации к Кубку Либертадорес против "Коринтианса" (3:0).

42-летний менеджер буквально ошеломил пользователей соцсетей, которые начали активно обсуждать его образ: белый смокинг в сочетании с галстуком-бабочкой черного цвета.

Ранее Кастильо уже неоднократно прибегал к интересным экспериментам со стилем.

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Добавим, что за время игровой карьеры Сегундо Кастильо был больше всего известен своими выступлениями за "Вулверхэмптон", "Эвертон" и "Црвену Звезду". Он возглавил "Барселону" из Гуаякиля в октябре прошлого года, работая до этого ассистентом менеджера и спортивным директором клуба.

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Барселона (Эквадор)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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