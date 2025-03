Он точно собрался на футбол? Тренер эквадорской Барселоны удивил своим образом во время матча. ФОТО

Главный тренер эквадорской «Барселоны» Сегундо Кастильо произвел большое впечатление на любителей футбола, изысканно одевшись на матч финального раунда квалификации к Кубку Либертадорес против "Коринтианса" (3:0).

42-летний менеджер буквально ошеломил пользователей соцсетей, которые начали активно обсуждать его образ: белый смокинг в сочетании с галстуком-бабочкой черного цвета.

This is how Barcelona de Guayaquil coach, Segundo Castillo, dressed for their Copa Libertadores game vs. Corinthians.



They won 3-0 ???? pic.twitter.com/qTZojOOS25