Будущий нападающий Челси назвал причину, которая делает его вызов в сборную Бразилии особенным
Все из-за своего кумира
Eurasia Sport Images/Getty Images
Нападающий сборной Бразилии Эстевао Виллиан прокомментировал очередной вызов в национальную команду.
"Да, это не первый мой вызов в сборную, но он особенный, ведь я буду иметь возможность сыграть с Неймаром. Он является моим кумиром, ориентиром для меня с самого детства. Приятно быть рядом с Неймаром и другими звездам в одной команде, это большая радость. Я постараюсь научиться с ними как можно больше", — приводит его слова журналист Фабрицио Романо.
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Напомним, что с 1 июля 2025 года Эстевао Виллиан официально сможет присоединиться к "Челси", который подписал его ранее за 34 миллиона евро из "Палмейраса".
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