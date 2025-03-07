Будущий нападающий Челси назвал причину, которая делает его вызов в сборную Бразилии особенным

Нападающий сборной Бразилии Эстевао Виллиан прокомментировал очередной вызов в национальную команду.

"Да, это не первый мой вызов в сборную, но он особенный, ведь я буду иметь возможность сыграть с Неймаром. Он является моим кумиром, ориентиром для меня с самого детства. Приятно быть рядом с Неймаром и другими звездам в одной команде, это большая радость. Я постараюсь научиться с ними как можно больше", — приводит его слова журналист Фабрицио Романо.