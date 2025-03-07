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Будущий нападающий Челси назвал причину, которая делает его вызов в сборную Бразилии особенным

Южная Америка

Все из-за своего кумира

Будущий нападающий Челси назвал причину, которая делает его вызов в сборную Бразилии особенным

Eurasia Sport Images/Getty Images

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Нападающий сборной Бразилии Эстевао Виллиан прокомментировал очередной вызов в национальную команду.

"Да, это не первый мой вызов в сборную, но он особенный, ведь я буду иметь возможность сыграть с Неймаром. Он является моим кумиром, ориентиром для меня с самого детства. Приятно быть рядом с Неймаром и другими звездам в одной команде, это большая радость. Я постараюсь научиться с ними как можно больше", — приводит его слова журналист Фабрицио Романо.

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Напомним, что с 1 июля 2025 года Эстевао Виллиан официально сможет присоединиться к "Челси", который подписал его ранее за 34 миллиона евро из "Палмейраса".

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Национальная сборная Бразилии Эстевао Виллиан
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Опубликовал: Андрей Журба
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