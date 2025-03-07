Неймар прокомментировал свое возвращение в сборную Бразилии

Вингер "Сантоса" Неймар отреагировал на попадание в заявку сборной Бразилии на мартовские матчи к чемпионату мира-2026 против национальных команд Колумбии и Аргентины.

"Счастлив вернуться!" — написал бразилец в соцсетях под фотографией, где он смотрит за объявлением заявки по телевидению.

Последний раз 33-летний Неймар выходил на поле в составе "селесао" 18 октября 2023 года, в игре против сборной Уругвая. Именно тогда "Ней" получил тяжелую травму крестообразных связок.

Поединок Бразилии с Колумбией состоится 21 марта, против Аргентины - 26 марта.