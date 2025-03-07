Неймар прокомментировал свое возвращение в сборную Бразилии
Знаменательное событие ввиду последних обстоятельств
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Сантоса" Неймар отреагировал на попадание в
"Счастлив вернуться!" — написал бразилец в соцсетях под фотографией, где он смотрит за объявлением заявки по телевидению.
Последний раз 33-летний Неймар выходил на поле в составе "селесао" 18 октября 2023 года, в игре против сборной Уругвая. Именно тогда "Ней" получил тяжелую травму крестообразных связок.
Поединок Бразилии с Колумбией состоится 21 марта, против Аргентины - 26 марта.
“FELIZ EM ESTAR DE VOLTA ????????????”, Neymar publicou uma mensagem em sua rede social após a convocação de Dorival Júnior! #Neymar #Brasil #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/Vse3oXbqI0— Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) March 6, 2025
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