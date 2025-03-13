Гол Рамоса на 97-й минуте не помог. Монтеррей выбыл из Кубка чемпионов
Испанская гвардия не спасла мексиканскую команду
Getty Images/Global Images Ukraine
"Монтеррей" и "Ванкувер Уайткэпс" сыграли вничью 2:2 во второй игре 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Благодаря правилу выездного гола дальше в четвертьфинал вышел канадский клуб.
На 90+7-й минуте "полосатых" от поражения спас легендарный экс-защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос, реализовав пенальти.
Стоит отметить, что поединок проходил не на "Эстадио BBVA" (домашнем стадионе "Монтеррея"), а в другом городе. Причина этого решения - запланированный концерт певицы Шакиры.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала
12–13 марта. Ответный матч.
"Монтеррей" (Мексика) – "Ванкувер" (Канада) – 2:2 (первая встреча – 1:1)
Голы: Каналес, 4, Рамос, 90+7 (пен.) – Окампо, 56, Вайт, 78
Популярное сейчас
- Сливочные продираются в ¼ финала. Атлетико – Реал Мадрид 1:0 (пен. 2:4). Обзор матча
- Определились все пары 1/4 финала Лиги Чемпионов
- ЛЧ. Атлетико – Реал 1:0 (пен. 2:4). Играют две команды, а проходят всегда сливочные
- Есть подтверждение от авторитетного инсайдера. Шахтер согласовал переход Алиссона
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность