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Гол Рамоса на 97-й минуте не помог. Монтеррей выбыл из Кубка чемпионов

Южная Америка
Обновлено

Испанская гвардия не спасла мексиканскую команду

Гол Рамоса на 97-й минуте не помог. Монтеррей выбыл из Кубка чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Монтеррей" и "Ванкувер Уайткэпс" сыграли вничью 2:2 во второй игре 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Благодаря правилу выездного гола дальше в четвертьфинал вышел канадский клуб.

На 90+7-й минуте "полосатых" от поражения спас легендарный экс-защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос, реализовав пенальти.

Стоит отметить, что поединок проходил не на "Эстадио BBVA" (домашнем стадионе "Монтеррея"), а в другом городе. Причина этого решения - запланированный концерт певицы Шакиры.

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Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала

12–13 марта. Ответный матч.

"Монтеррей" (Мексика) – "Ванкувер" (Канада) – 2:2 (первая встреча – 1:1)

Голы: Каналес, 4, Рамос, 90+7 (пен.) – Окампо, 56, Вайт, 78

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Серхио Рамос Монтеррей Ванкувер Уайткэпс (Канада) Кубок КОНКАКАФ
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