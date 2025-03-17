Хави Эрнандес мог стать тренером Серхио Рамоса
Однако он хочет работать в Европе
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Как сообщает Diario Sport, мексиканский клуб "Монтеррей" попытался пригласить бывшего наставника "Барселоны" Хави Эрнандеса, чья годичная пауза в тренерской карьере близится к завершению.
Руководство клуба рассматривает возможность увольнения Мартина Демикелиса из-за неудовлетворительных результатов, а Хави был одним из главных кандидатов на пост главного тренера.
Несколько месяцев назад экс-наставник "Барселоны" посетил Мексику вместе с бывшим игроком "Эспаньола" Гектором Морено и почувствовал огромную поддержку местных болельщиков. Но, по последней информации, Хави отклонил предложение "Монтеррея", поблагодарив за интерес, и сосредоточился на поиске топового европейского проекта.
Некоторые крупные клубы Европы уже выходили на контакт с каталонцем. "Аякс" и "Манчестер Юнайтед" входят в число претендентов. Сейчас Хави тщательно анализирует свои варианты, ведь его главная цель — проект с высокими амбициями и большим престижем в Европе.
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