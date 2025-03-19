Легенда Атлетико завоевал три титула за полгода работы во главе Фламенго

"Фламенго" минимально обыграл "Флуминенсе" в финале чемпионата Кариокa (2:1).

Это третий титул для главного тренера "красно-черных" Филипе Луиса за всего лишь полгода работы в клубе. До этого 39-летний специалист возглавлял юниорские команды "Фламенго" U-17 и U-20.

Ранее Луис также завоевал Суперкубок Бразилии и национальный Кубок.

Чемпионат Кариоки. Финал.

"Флуминенсе" - "Фламенго" 1:2

Голы: Кено 88 - Франса 6, Жуниньо 76

Удаление: Фрейтес 90+7 ("Флуминенсе")