Парагвай – Чили. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Чемпионат Мира 2026
Матч начнётся 21 марта в 01:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Встречаются шестое и девятое место турнирной таблицы квалификации к Чемпионату Мира от Южной Америки.
Сборная Чили набрала 9 очков в 12-ти матчах и рискует пропустить турнир. Парагвай же на шестом месте. Матч ожидается жарким.
Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени в пятницу 21 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов
Популярное сейчас
- Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Украина – Бельгия. Анонс и прогноз матча плей-офф Лиги наций на 20.03.2025
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Появились новые подробности о потенциальном трансфере вингера Сантоса в Динамо
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной