Парагвай – Чили. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Чемпионат Мира 2026

Встречаются шестое и девятое место турнирной таблицы квалификации к Чемпионату Мира от Южной Америки.

Сборная Чили набрала 9 очков в 12-ти матчах и рискует пропустить турнир. Парагвай же на шестом месте. Матч ожидается жарким.

Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени в пятницу 21 марта.

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