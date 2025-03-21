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Парагвай – Чили. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Южная Америка
Обновлено

Матч начнётся в 01:00 по киевскому времени

Парагвай – Чили. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Встречаются шестое и девятое места турнирной таблицы квалификации к Чемпионату Мира от Южной Америки.

Сборная Чили набрала 9 очков в 12-ти матчах и рискует пропустить турнир. Парагвай же на шестом месте. Матч ожидается жарким.

Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция - на Megogo Футбол 2.

Отбор на Чемпионат Мира 2026. 13-й тур.

21 марта 2025. Асуньсьон. "Эстадио Дефенсорес дель Чако"

Главный судья: Рафаэль Клаус (Бразилия)

Трансляция: Megogo Футбол 2

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Трансляция матча Парагвай - Чили
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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