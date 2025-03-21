  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Гол потенциального новичка Динамо. Перу - Боливия 3:1. Видеообзор матча
В тренде

Гол потенциального новичка Динамо. Перу - Боливия 3:1. Видеообзор матча

Южная Америка

Правда, от поражения команду не спас

Гол потенциального новичка Динамо. Перу - Боливия 3:1. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Перу одержала победу над Боливией в домашнем поединке 13-го тура латиноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира-2026.

Два свои гола хозяева поля забили в первом тайме, один - во втором. За "зеленых" с пенальти отличился вингер "Сантоса" Мигелито, за которым пристально следит киевское "Динамо".

В турнирной таблице Перу поднялся на 9-ю строчку (10-я последняя) отбора, и уже имеет в активе 10 очков. Боливия - на 7-м месте с 13-ю баллами.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Один гол решил судьбу поединка. Парагвай – Чили 1:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Парагвай – Чили. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
yellow-arrow
Парагвай – Чили. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Чемпионат Мира 2026
Боливия Перу квалификация Чемпионат мира 2026 Мигелито
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости