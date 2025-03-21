Гол потенциального новичка Динамо. Перу - Боливия 3:1. Видеообзор матча

Сборная Перу одержала победу над Боливией в домашнем поединке 13-го тура латиноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира-2026.

Два свои гола хозяева поля забили в первом тайме, один - во втором. За "зеленых" с пенальти отличился вингер "Сантоса" Мигелито, за которым пристально следит киевское "Динамо".

В турнирной таблице Перу поднялся на 9-ю строчку (10-я последняя) отбора, и уже имеет в активе 10 очков. Боливия - на 7-м месте с 13-ю баллами.