Один гол решил судьбу поединка. Парагвай – Чили 1:0. Видео голов и обзор матча
Сборная Чили опускается на последнее место
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Парагвая минимально одолела национальную команду Чили в рамках 13-го тура южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2026.
Единственный гол в матче забил защитник парагвайцев Омар Альдерете.
В турнирной таблице отбора Парагвай занимает 4-е место (20 очков), Чили же последнее – 10-е (9 баллов).
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Асунсьон. Эстадио Дефенсорес дель Чако
Парагвай – Чили 1:0
Гол: Альдерете, 60
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