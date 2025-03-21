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Один гол решил судьбу поединка. Парагвай – Чили 1:0. Видео голов и обзор матча

Южная Америка

Сборная Чили опускается на последнее место

Один гол решил судьбу поединка. Парагвай – Чили 1:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Парагвая минимально одолела национальную команду Чили в рамках 13-го тура южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2026.

Единственный гол в матче забил защитник парагвайцев Омар Альдерете.

В турнирной таблице отбора Парагвай занимает 4-е место (20 очков), Чили же последнее – 10-е (9 баллов).

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Асунсьон. Эстадио Дефенсорес дель Чако

Парагвай – Чили 1:0

Гол: Альдерете, 60

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