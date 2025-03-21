Винисиус Жуниор - о победном голе в ворота Колумбии: Я заслужил на это
Бразилец принес три очка своей команде на последних минутах матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный вингер мадридского "Реала" и национальной сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал волевую победу его команды над Колумбией (2:1).
«Я думаю, что я заслужил этот гол своим тяжелым трудом. Это было очень важно для меня. Мы заслужили эту победу. Я очень благодарен национальной сборной Бразилии за все, что они сделали для меня, а также своим партнерам по команде за то, что они делают для меня каждый день. Я очень счастлив, я хочу видеть своих соотечественников счастливыми", — приводит его слова издание Associated Press News.
На данный момент Бразилия занимает второе место в турнирной таблице квалификационной группы отбора в Южной Америке к чемпионату мира 2026 года, набрав 21 очко после 13-ти сыгранных матчей.
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Добавим, что в этом сезоне Винисиус Жуниор забил 19 голов и отметился 12 ассистами в 44 матчах за клуб и сборную.
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