Винисиус Жуниор - о победном голе в ворота Колумбии: Я заслужил на это

Звездный вингер мадридского "Реала" и национальной сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал волевую победу его команды над Колумбией (2:1).

«Я думаю, что я заслужил этот гол своим тяжелым трудом. Это было очень важно для меня. Мы заслужили эту победу. Я очень благодарен национальной сборной Бразилии за все, что они сделали для меня, а также своим партнерам по команде за то, что они делают для меня каждый день. Я очень счастлив, я хочу видеть своих соотечественников счастливыми", — приводит его слова издание Associated Press News.

На данный момент Бразилия занимает второе место в турнирной таблице квалификационной группы отбора в Южной Америке к чемпионату мира 2026 года, набрав 21 очко после 13-ти сыгранных матчей.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Винисиус Жуниор забил 19 голов и отметился 12 ассистами в 44 матчах за клуб и сборную.