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Винисиус Жуниор - о победном голе в ворота Колумбии: Я заслужил на это

Южная Америка

Бразилец принес три очка своей команде на последних минутах матча

Винисиус Жуниор - о победном голе в ворота Колумбии: Я заслужил на это

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный вингер мадридского "Реала" и национальной сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал волевую победу его команды над Колумбией (2:1).

«Я думаю, что я заслужил этот гол своим тяжелым трудом. Это было очень важно для меня. Мы заслужили эту победу. Я очень благодарен национальной сборной Бразилии за все, что они сделали для меня, а также своим партнерам по команде за то, что они делают для меня каждый день. Я очень счастлив, я хочу видеть своих соотечественников счастливыми", — приводит его слова издание Associated Press News.

На данный момент Бразилия занимает второе место в турнирной таблице квалификационной группы отбора в Южной Америке к чемпионату мира 2026 года, набрав 21 очко после 13-ти сыгранных матчей.

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Добавим, что в этом сезоне Винисиус Жуниор забил 19 голов и отметился 12 ассистами в 44 матчах за клуб и сборную.

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Бразилия Реал (Мадрид) Национальная сборная Бразилии Винисиус Жуниор
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Источник:
Associated Press News
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
21.03.2025 в 12:57
Однозначно вини..
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
21.03.2025 в 12:57
Однозначно вини..
Ответить
0
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