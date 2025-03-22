После небольшого сотрясения. Алиссон обратился к болельщикам. Фото

Вратарь сборной Бразилии Алиссон обратился к болельщикам после полученного сотрясения в матче с Колумбией.

В своём профиле Instagram, бразильский голкипер выложил фото, на котором он улыбается. Алиссон сообщил на английском и португальском языках, что он в порядке.

"Всем привет! Просто, чтобы вы знали. Я в порядке! Просто нужно соблюдать протокол! Спасибо за сообщения", - написал вратарь.

Напомним, что в матче против сборной Колумбии Алиссон столкнулся с защитником Дэвинсоном Санчесом. Вратаря заменили на 78-й минуте.

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К слову, Бразилия победила Колумбию со счётом 2:1.