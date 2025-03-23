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Вингер Кривбасса дебютировал в официальном матче за сборную Венесуэлы

Южная Америка

Первые шаги

Вингер Кривбасса дебютировал в официальном матче за сборную Венесуэлы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Кривбасса" и сборной Венесуэлы Глейкер Мендоза сыграл в поединке квалификации на чемпионат мира-2026 против Эквадора (1:2).

На поле 23-летний футболист провел весь первый тайм, после которого был заменен на Эферсона Сотельдо.

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Это был первый официальный матч Мендозы за национальную команду Венесуэлы. До этого Глейкер принял участие лишь в одной контрольной игре с США (1:3).

С момента своего перехода в "Кривбасс" Мендоза забил один гол в трех встречах.

Квалификация ЧМ. Южная Америка.

Эквадор - Венесуэла 2:1

Голы: Э. Валенсия 39, 46 - Кадис 90+1

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