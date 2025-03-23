Капитан сборной Бразилии перед матчем с Аргентиной: Пришло наше время победить

Капитан сборной Бразилии поделился ожиданиями от матча со сборной Аргентины.

Маркиньос сказал, что против данного соперника сложная игра.

"Аргентина против Бразилии – это всегда отдельная игра, отдельная классика, в ней много истории, много столкновений. Каждый матч Бразилии против Аргентины был таким, и ни один не отличался от предыдущего: сложная, жестокая игра, с контактом, дуэлями, в которых обе команды сражаются и убивают друг друга каждым мячом. Я думаю, что и эта игра во вторник не станет исключением", — заявил Маркиньос.

Капитан отреагировал на последнюю победу Бразилии на поле Аргентины в 2009 году.

"Это всегда наша цель, мы никогда не привыкнем к тому, что не можем обыграть Аргентину. Я думаю, мы всегда этого хотим. На этот раз все будет так же. Мы готовимся наилучшим образом. Теперь пришло наше время победить, мы уже давно не побеждали. Это будет нелегко, на поле ничего не дается просто так. Нам придется сражаться на поле, нам придется проявить себя с лучшей стороны и технически, и физически, и морально. Вот какую подготовку нам необходимо провести.

Мы должны быть готовы сыграть отличную игру и, если Бог даст, привезти домой эту победу", — прокомментировал защитник.