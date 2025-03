"К черту их". Слова легенды сборной Бразилии и звездного вингера Барселоны возмутили аргентинцев

Слова, сказанные во время разговора между легендой сборной Бразилии Ромарио и нападающим "Барселоны" Рафиньей в интервью накануне матча против Аргентины, возмутили сторонников "альбиселесте".

Сначала Ромарио задал вопрос 28-летнему соотечественнику: "Мы сыграем против Аргентины, нашего самого большого соперника, главного врага. Теперь, слава Богу, без Лионеля Месси. Сможем ли мы их победить?". На что в ответ Рафинья сказал: "Несомненно. Мы их победим на футбольном поле и за его пределами. Мы лучше их".

Затем Ромарио спросил: "Ты забьешь гол в ворота Аргентины?". Вингер ответил: "Да, я сделаю это". Тогда они вдвоем пришли к согласию на последнем вопросе от Ромарио во время их разговора: "К черту их?". «Да, к черту их", — ответил Рафинья.

‼️ Romário: "We are going to play against Argentina, our biggest rival. Now, thank God, without Messi, we're going to beat them?"



- Raphinha: "We will beat them, no doubt. On and off the pitch, if we have to."



Romario: "Are you going to score a goal against Argentina?"



-… pic.twitter.com/GT0lHQUsb8