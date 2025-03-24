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"К черту их". Слова легенды сборной Бразилии и звездного вингера Барселоны возмутили аргентинцев

Южная Америка

Подлили масла в огонь

"К черту их". Слова легенды сборной Бразилии и звездного вингера Барселоны возмутили аргентинцев

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Слова, сказанные во время разговора между легендой сборной Бразилии Ромарио и нападающим "Барселоны" Рафиньей в интервью накануне матча против Аргентины, возмутили сторонников "альбиселесте".

Сначала Ромарио задал вопрос 28-летнему соотечественнику: "Мы сыграем против Аргентины, нашего самого большого соперника, главного врага. Теперь, слава Богу, без Лионеля Месси. Сможем ли мы их победить?". На что в ответ Рафинья сказал: "Несомненно. Мы их победим на футбольном поле и за его пределами. Мы лучше их".

Затем Ромарио спросил: "Ты забьешь гол в ворота Аргентины?". Вингер ответил: "Да, я сделаю это". Тогда они вдвоем пришли к согласию на последнем вопросе от Ромарио во время их разговора: "К черту их?". «Да, к черту их", — ответил Рафинья.

Эти высказывания привели к спорам в соцсетях между болельщиками, которые остались недовольны таким поведением бразильцев.

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Напомним, что сборные Аргентины и Бразилии встретятся между собой в рамках квалификационной группы отбора на чемпионат мира 2026 года. Матч состоится в ночь на 26-е марта. Начало игры в 02:00 по киевскому времени.

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Бразилия Аргентина Рафинья Ромарио
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Источник:
Romario TV
Опубликовал: Андрей Журба
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