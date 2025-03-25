Венесуэла - Перу. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Венесуэла и Перу сыграет в 14-м туре южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2026. Поединок пройдет в Матурине на стадионе "Эстадио Монументаль де Матурин".

Обе команды соседи по таблице: венесуэльцы с 12 очками занимают 8-ю строчку, перуанцы с 10 пунктами располагаются на 9-м месте.

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Матч состоится в среду, 26-го марта, а стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 3.