Венесуэла - Перу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Венесуэла сыграет с Перу в 14-м туре южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2026.

Обе команды соседи по таблице: венесуэльцы с 12 очками занимают 8-ю строчку, перуанцы с 10 пунктами располагаются на 9-м месте.

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Матч состоится в среду, 26-го марта, а стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 3.

Отбор на Чемпионат Мира-2026. 14-й тур

26.03.2025. Матурин. "Эстадио Монументаль де Матурин"

Венесуэла 02:00 Перу

Трансляция - Megogo Футбол 3