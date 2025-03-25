Венесуэла - Перу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Венесуэла - Перу: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.03.2025 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Венесуэла сыграет с Перу в 14-м туре южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2026.
Обе команды соседи по таблице: венесуэльцы с 12 очками занимают 8-ю строчку, перуанцы с 10 пунктами располагаются на 9-м месте.
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Матч состоится в среду, 26-го марта, а стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 3.
Отбор на Чемпионат Мира-2026. 14-й тур
26.03.2025. Матурин. "Эстадио Монументаль де Матурин"
Венесуэла 02:00 Перу
Трансляция - Megogo Футбол 3
Трансляция матча Венесуэла - ПеруСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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