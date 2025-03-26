Аргентина разгромила Бразилию, но на Мундиаль вышла еще раньше

В рамках южноамериканского отбора на чемпионат мира 2026 состоялся интересный матч – принципиальное противостояние между Аргентиной и Бразилией. Если говорить по существу, то этот матч не имел очень весомого турнирного значения (как минимум – для одной из сторон), но задевал за живое болельщиков именно из-за исторического подтекста.

До начала этого квалификационного тура Аргентине для официального выхода на Мундиаль не хватило одного очка. Однако матч против Бразилии "альбиселесте", которые этот сбор проводят без Лионеля Месси, начинали уже в статусе участника ближайшего Мундиаля. Ведь несколькими часами ранее Боливия не взяла максимума с Уругваем, что автоматически открыло двери перед аргентинцами. Настроение у них было как надо.

Хотя по ходу матча казалось, что Аргентина победит Бразилию при любом контексте. Она просто сильнее: быстрее, ловчее, точнее. Еще в первом тайме хозяева забили бразильцам три гола, а те лишь создали видимость конкуренции благодаря точному удару от Куньи.

Второй тайм был менее результативным, но прошел в целом под контролем аргентинцев. Четвертый гол, забитый Джулиано Симеоне, оформил разгромное преимущество, на которое аргентинцы, пожалуй, заслужили. По показателю "ожидаемых голов" Бразилия наработала на жалкие 0.12 балла (с тремя ударами по воротам далеко не уйдешь), хотя имела, например, одно попадание в каркас ворот.

Итак, 4:1. Аргентина официально квалифицировалась на чемпионат мира 2026, а Бразилия идет четвертой в группе также с неплохими шансами на это. Но ей еще придется подождать.

Отбор к ЧМ-2026. Южная Америка. 14-й тур

Аргентина - Бразилия 4:1

Голы: Хулиан Альварес 4, Энцо Фернандес 12, Алексис Макаллистер 31, Джулиано Симеоне 71 - Кунья 26

Аргентина: Мартинес - Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико (Медина 76) - Паредес (Паласиос 82), Макаллистер (Пас 76) - Де Пауль, Альмада (Симеоне 68) - Альварес, Эрнендес (Корреа 82)

Бразилия: Бенто - Уэсли, Маркиньос, Мурильо (Лео Ортис 46), Арана - Андре (Эдерсон 84), Жоэлинтон (Жоао Гомес 46) - Рафинья, Кунья (Савиньо 69), Родриго (Эндрик 46) - Винисиус

Предупреждения: Тальяфико 40, Альмада 41, Отаменди 69, Де Пауль 74, Эрнандес 90+1 - Мурильо 28, Рафинья 40, Андре 71, Лео Ортис 79, Эндрик 87