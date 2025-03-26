Бразильский клуб может подписать бывшую звезду Реала

"Фламенго" хочет сделать серьезный шаг на рынке, подписав перед Клубным ЧМ-2025 Хамеса Родригеса, который сейчас играет в мексиканском "Леоне".

После недавнего исключения "Леона" из КЧМ, бразильский клуб видит идеальную возможность завлечь колумбийского полузащитника, который размышляет над возможностью сменить обстановку, чтобы сыграть в первой версии обновленного турнира.

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Клуб из Рио-де-Жанейро планирует использовать экономическую неопределенность мексиканского клуба после исключения из турнира, чтобы договориться о переходе Хамеса по доступной цене. Его контракт с "Леоном" истекает в декабре 2025 года, но "Фламенго" уверен, что отсутствие дополнительных доходов может облегчить его трансфер.

Добавим, что в этом сезоне на счету колумбийца 2 гола и 5 ассистов в 11 матчах за "Леон" во всех турнирах.