Нападающий Ливерпуля пропустит один матч сборной Колумбии
Для сборной – плохие новости
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" пропустит один матч сборной Колумбии.
Луис Диас на 81-й минуте матча против Парагвая получил предупреждение. Оно стало для вингера вторым в квалификации к Чемпионату Мира 2026.
Таким образом нападающий пропустит матч против Перу, который состоится 4 июня, но будет готовым к матчу против Аргентины.
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Ранее Луис Диас получал жёлтую карточку в матче против Чили в сентябре 2023 года.
Напомним, что на счету колумбийца 6 голов за национальную сборную и одна голевая передача. В матче против Парагвая вингер отметился голом и ассистом.
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Источник:Liverpool Echo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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