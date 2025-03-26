Нападающий "Ливерпуля" пропустит один матч сборной Колумбии.

Луис Диас на 81-й минуте матча против Парагвая получил предупреждение. Оно стало для вингера вторым в квалификации к Чемпионату Мира 2026.

Таким образом нападающий пропустит матч против Перу, который состоится 4 июня, но будет готовым к матчу против Аргентины.

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Ранее Луис Диас получал жёлтую карточку в матче против Чили в сентябре 2023 года.

Напомним, что на счету колумбийца 6 голов за национальную сборную и одна голевая передача. В матче против Парагвая вингер отметился голом и ассистом.