Тренер сборной Бразилии может быть отправлен в отставку после матча с Аргентиной.

Президент CBF Эдналдо Родригес в пятницу запланировал встречу с тренером сборной Бразилии Доривалом Жуниором и директором отделом подбора Родриго Каэтано. Планируется оценка работы после поражения от Аргентины (1:4) и наметить направления на ближайшее будущее.

Под угрозой работа не только главного тренера, но и всего отдела подбора.

Источник пишет, что единственным сценарием было бы немедленное увольнение Жуниора. Но есть люди, которые хотят продлить работу с нынешним тренером, чтобы гарантировать проход Бразилии на Чемпионат Мира 2026.

Для этого нужно набрать 4 очка в оставшихся 4-х матчах. В июне Бразилия встретится со сборными Эквадора и Парагвая.

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Напомним, что сборная Бразилии заинтересована в работе тренера "Реала" Карло Анчелотти.