Бразилия нашла возможного следующего тренера сборной в Саудовской Аравии
Там он достиг высот
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Португальский тренер "Аль-Хиляля" Жорже Жезуш может возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Жезуш сделал первый шаг на встречу бразильцам и согласился на переговоры.
Однако тамошняя федерация все еще грезит приглашением Карло Анчелотти. Поэтому решение о следующем постоянном тренере будет принято не ранее июля.
Следующие два матча Бразилия проведет 4 и 7 июня. Сначала встретится с Эквадором, потом – с Парагваем.
Пока команда находится на четвертой строчке в турнирной таблице отбора на ЧМ-2026. Отрыв от первой Аргентины составляет 10 очков.
Жорже Жезуш возглавляет "Аль-Хиляль" с июля 2023 года. В Саудовской Аравии он завоевал за этот период четыре трофея.
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