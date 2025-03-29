Бразилия нашла возможного следующего тренера сборной в Саудовской Аравии

Португальский тренер "Аль-Хиляля" Жорже Жезуш может возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Жезуш сделал первый шаг на встречу бразильцам и согласился на переговоры.

Однако тамошняя федерация все еще грезит приглашением Карло Анчелотти. Поэтому решение о следующем постоянном тренере будет принято не ранее июля.

Следующие два матча Бразилия проведет 4 и 7 июня. Сначала встретится с Эквадором, потом – с Парагваем.

Пока команда находится на четвертой строчке в турнирной таблице отбора на ЧМ-2026. Отрыв от первой Аргентины составляет 10 очков.

Жорже Жезуш возглавляет "Аль-Хиляль" с июля 2023 года. В Саудовской Аравии он завоевал за этот период четыре трофея.