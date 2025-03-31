Четырехкратный чемпион Бразилии уволил тренера уже после первого тура

"Флуминенсе" объявил о расставании с главным тренером Мано Менезесом после выездного поражения от "Форталезы" (0:2) в первом туре чемпионата Бразилии.

Вместе с 62-летним специалистом уволен был и весь его тренерский штаб. Временно исполнять обязанности наставника "трехцветных Рио" будет Меркау.

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Напомним, что в течение своей карьеры Менезес прославился работой со сборной Бразилии и с рядом известных клубов: "Коринтиансом", "Палмейрасом", "Фламенго", "Гремио" и "Крузейро".

"Флуминенсе" Менезес возглавил с июля прошлого года. Прошлый сезон Серии А его подопечные закончили на 13-м месте, а на прошлых выходных уступили "Фламенго" (1:2) в финале чемпионата Кариоки.