Сборная Бразилии связалась с бывшим тренером Реала и Ман Сити
Сейчас работает в Ла Лиге
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Сборная Бразилии связалась с тренером "Бетиса" Мануэлем Пеллегрини, чтобы узнать, готов ли он возглавить "селесао". Как передает издание Mundo Deportivo, посредник сборной Бразилии контактировал с окружением чилийца, ведь он вызывает серьезный интерес.
Пеллегрини может стать преемником Доривала Жуниора, который был уволен после разгромного поражения от Аргентины (1:4) в последнем туре отбора к ЧМ-2026. Но главным приоритетом остается Карло Анчелотти. Также среди претендентов – молодой специалист Филипе Луис, возглавляющий "Фламенго", и португалец Жорже Жезуш.
Пеллегрини имеет хорошую репутацию по всей Южной Америке: в 2020 году Федерация футбола Эквадора пыталась пригласить его, а в 2021 году это делала Колумбия – обе попытки не увенчались успехом. В то же время известно, что Чили также рассматривает специалиста, однако препятствием остается требование Пеллегрини иметь долгосрочный проект, в котором он руководил бы всей структурой сборной, включая молодежные категории. Это не находит поддержки в чилийской федерации.
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