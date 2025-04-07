В Бразилии будут давать желтые карточки футболистам за дерзкие финты во время матчей
Соответствующее решение приняли в местной федерации футбола
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Бразилии будут давать желтые карточки футболистам за дерзкие финты во время матчей.
Как сообщает авторитетное издание Reuters со ссылкой на Федерацию футбола Бразилии (CBF), арбитры недавно получили указание наказывать игроков, стоящих на мяче, желтыми карточками после того, как подобный финт Мемфиса Депая, играющего за "Коринтианс", в финале Лиги Паулиста против "Палмейраса" в итоге вызвал драку между командами.
Bom dia ???????????? pic.twitter.com/Ok81ZAubTn— Memphis Depay (@Memphis) April 6, 2025
Через три дня после этого инцидента двум футболистам во время матча на уровне чемпионата Южной Америки U-17 между сборными Боливии и Бразилии тоже показали желтые карточки за похожий трюк.
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Напомним, что 29-го марта начался чемпионат Бразилии. После второго тура лидером турнирной таблицы с 4 очками является "Интернасьонал", а "Коринтианс" идет вторым, имея такое же количество очков в своем активе.
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