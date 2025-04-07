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В Бразилии будут давать желтые карточки футболистам за дерзкие финты во время матчей

Южная Америка

Соответствующее решение приняли в местной федерации футбола

В Бразилии будут давать желтые карточки футболистам за дерзкие финты во время матчей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Бразилии будут давать желтые карточки футболистам за дерзкие финты во время матчей.

Как сообщает авторитетное издание Reuters со ссылкой на Федерацию футбола Бразилии (CBF), арбитры недавно получили указание наказывать игроков, стоящих на мяче, желтыми карточками после того, как подобный финт Мемфиса Депая, играющего за "Коринтианс", в финале Лиги Паулиста против "Палмейраса" в итоге вызвал драку между командами.

Через три дня после этого инцидента двум футболистам во время матча на уровне чемпионата Южной Америки U-17 между сборными Боливии и Бразилии тоже показали желтые карточки за похожий трюк.

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Напомним, что 29-го марта начался чемпионат Бразилии. После второго тура лидером турнирной таблицы с 4 очками является "Интернасьонал", а "Коринтианс" идет вторым, имея такое же количество очков в своем активе.

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Бразилия Мемфис Депай чемпионат Бразилии
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Источник:
Reuters
Опубликовал: Андрей Журба
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