В возрасте 87 лет. Скончался экс-вратарь сборной Бразилии
Светлая память
Фото - CBF
Экс-вратарь сборной Бразилии скончался в возрасте 87 лет.
Федерация футбола Бразилии сообщила, что 8 апреля не стало Хайлтон Корреа де Арруда, известного как Манга.
Вратарь играл за бразильские "Ботафого" и "Интернасьонал", а также за уругвайский "Насьонал". Также он провёл 13 матчей за сборную Бразилии, в т.ч на Чемпионате Мира 1966 года.
Президент бразильской федерации футбола отреагировал на смерть экс-вратаря.
"Смерть Манги печальна для всех любителей футбола. Он является частью нашей футбольной истории и заслуживает всех почестей от любителей футбола", — сказал президент CBF.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Во всех матчах в следующих турах бразильской Серии А и Серии В будет объявлена минута молчания в память о голкипере.
Популярное сейчас
- Поединок Шахтер - Динамо и другие: стал известен график матчей 26-го тура УПЛ
- Источник раскрыл зарплату Ракицкого в Черноморце
- Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе
- В Бразилии будут давать желтые карточки футболистам за дерзкие финты во время матчей
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty