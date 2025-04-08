  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. В возрасте 87 лет. Скончался экс-вратарь сборной Бразилии
В тренде

В возрасте 87 лет. Скончался экс-вратарь сборной Бразилии

Южная Америка

Светлая память

В возрасте 87 лет. Скончался экс-вратарь сборной Бразилии

Фото - CBF

Новина українською

Экс-вратарь сборной Бразилии скончался в возрасте 87 лет.

Федерация футбола Бразилии сообщила, что 8 апреля не стало Хайлтон Корреа де Арруда, известного как Манга.

Вратарь играл за бразильские "Ботафого" и "Интернасьонал", а также за уругвайский "Насьонал". Также он провёл 13 матчей за сборную Бразилии, в т.ч на Чемпионате Мира 1966 года.

Президент бразильской федерации футбола отреагировал на смерть экс-вратаря.

"Смерть Манги печальна для всех любителей футбола. Он является частью нашей футбольной истории и заслуживает всех почестей от любителей футбола", — сказал президент CBF.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Во всех матчах в следующих турах бразильской Серии А и Серии В будет объявлена минута молчания в память о голкипере.

По теме
yellow-arrow
В Бразилии будут давать желтые карточки футболистам за дерзкие финты во время матчей
yellow-arrow
Официально. Защитник Арсенала выбыл до конца сезона
yellow-arrow
Сборная Бразилии связалась с бывшим тренером Реала и Ман Сити
Бразилия Ботафого (Рио-де-Жанейро) Насьональ (Уругвай) Интернасьонал (Бразилия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CBF Futebol
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости