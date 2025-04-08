В возрасте 87 лет. Скончался экс-вратарь сборной Бразилии

Экс-вратарь сборной Бразилии скончался в возрасте 87 лет.

Федерация футбола Бразилии сообщила, что 8 апреля не стало Хайлтон Корреа де Арруда, известного как Манга.

Вратарь играл за бразильские "Ботафого" и "Интернасьонал", а также за уругвайский "Насьонал". Также он провёл 13 матчей за сборную Бразилии, в т.ч на Чемпионате Мира 1966 года.

Президент бразильской федерации футбола отреагировал на смерть экс-вратаря.

"Смерть Манги печальна для всех любителей футбола. Он является частью нашей футбольной истории и заслуживает всех почестей от любителей футбола", — сказал президент CBF.

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Во всех матчах в следующих турах бразильской Серии А и Серии В будет объявлена минута молчания в память о голкипере.