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21-летний футболист скончался во время матча в Перу. Видео

Южная Америка

Страшная ситуация

21-летний футболист скончался во время матча в Перу. Видео

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21-летний футболист скончался во время матча в Перу.

Игрок "Реала Титана" Хелар Гонсалес Альтамирано столкнулся с вратарём, потерял сознание и упал на газон. Матч пришлось приостановить.

Футболисты "Реала" побежали к игроку, но он не двигался. Позже пострадавшего погрузили в карету скорой помощи и увезли в больницу.

Момент попал на видео:

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Позже стало известно, что футболист скончался. Федерация футбола Перу выразила соболезнования.

"FPF сожалеет о смерти Хелара Гонсалеса Альтамирано. Наши соболезнования его семье, друзьям и клубу Real Titan", - написала федерация.

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Источник:
Primisias Moquguea
Опубликовал: Владислав Прийменко
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