21-летний футболист скончался во время матча в Перу. Видео
Страшная ситуация
21-летний футболист скончался во время матча в Перу.
Игрок "Реала Титана" Хелар Гонсалес Альтамирано столкнулся с вратарём, потерял сознание и упал на газон. Матч пришлось приостановить.
Футболисты "Реала" побежали к игроку, но он не двигался. Позже пострадавшего погрузили в карету скорой помощи и увезли в больницу.
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Позже стало известно, что футболист скончался. Федерация футбола Перу выразила соболезнования.
"FPF сожалеет о смерти Хелара Гонсалеса Альтамирано. Наши соболезнования его семье, друзьям и клубу Real Titan", - написала федерация.
La #FPF lamenta el fallecimiento de Helar Gonzales Altamirano. ????️— Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) April 9, 2025
Nuestro sentido pésame a su familia, amigos y al Club Real Titán. pic.twitter.com/on4WmdSv4W
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