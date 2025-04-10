21-летний футболист скончался во время матча в Перу. Видео

21-летний футболист скончался во время матча в Перу.

Игрок "Реала Титана" Хелар Гонсалес Альтамирано столкнулся с вратарём, потерял сознание и упал на газон. Матч пришлось приостановить.

Футболисты "Реала" побежали к игроку, но он не двигался. Позже пострадавшего погрузили в карету скорой помощи и увезли в больницу.

Момент попал на видео:

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Позже стало известно, что футболист скончался. Федерация футбола Перу выразила соболезнования.

"FPF сожалеет о смерти Хелара Гонсалеса Альтамирано. Наши соболезнования его семье, друзьям и клубу Real Titan", - написала федерация.