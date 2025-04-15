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Клуб Неймара уволил главного тренера после трех туров чемпионата

Южная Америка
Обновлено

Долго не продержался

Клуб Неймара уволил главного тренера после трех туров чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Сантос" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Педро Кайшиньей.

Вместе с 54-летним португальцем покинет команду его тренерский штаб. Временно исполнять обязанности наставника "рыб" будет бывший игрок сборной Бразилии Сезар Сампайо.

Отметим, что Кайшинья возглавил "Сантос" в январе 2025-го года. В новом сезоне чемпионата Бразилии клуб звездного вингера Неймара набрал лишь один балл по итогам трех матчей.

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