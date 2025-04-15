Клуб Неймара уволил главного тренера после трех туров чемпионата
Долго не продержался
Getty Images/Global Images Ukraine
"Сантос" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Педро Кайшиньей.
Вместе с 54-летним португальцем покинет команду его тренерский штаб. Временно исполнять обязанности наставника "рыб" будет бывший игрок сборной Бразилии Сезар Сампайо.
Отметим, что Кайшинья возглавил "Сантос" в январе 2025-го года. В новом сезоне чемпионата Бразилии клуб звездного вингера Неймара набрал лишь один балл по итогам трех матчей.
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O Santos Futebol Clube informa que o técnico Pedro Caixinha não comanda mais o time profissional. Junto com ele deixam o Clube os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman. O auxiliar técnico César… pic.twitter.com/qaAoMMheI5— Santos FC (@SantosFC) April 14, 2025
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