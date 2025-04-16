Экс-игрок Барселоны: В Европе слишком много играют головой. В Бразилии - настоящий футбол

Нидерландский вингер Мемфис Депай рассказал о своей адаптации к бразильскому футболу и своем первом сезоне в "Коринтиансе".

"Мир больше, чем просто Европа. В Европе иногда есть тенденция слишком много играть головой. Все больше и больше правил, есть команды, которые иногда играют от обороны, команды, которые много думают. Иногда это убивает игру. В Бразилии мы получаем удовольствие и испытываем чистые эмоции от настоящего футбола.

У нас много очень сильных, очень быстрых игроков. Мы играем при очень высоких температурах. Тактически они могут прогрессировать. В течение девяноста минут у вас есть пространство. Это чистый футбол. Он переходит с одной стороны на другую. Иногда он замедляется, затем снова ускоряется, это сложно и даже трудно определить. Это полностью отличается от того, что мы видим в Европе", - считает Мемфис.