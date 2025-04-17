Это уже традиция что ли? Неймар в матче чемпионата Бразилии получил очередное повреждение

Неймар в матче чемпионата Бразилии получил очередное повреждение.

В поединке против "Атлетико Минейро", который состоялся ночью 17 апреля, бразилец сыграл 32 минуты. По словам спортивного врача Дмитрия Бабелюка, у Неймара может быть повреждение мышц задней поверхности бедра.

Неймар пропустил первые два матча Чемпионата Бразилии из-за травмы подколенного сухожилия. В матче против "Флуминенсе" он вышел на второй тайм.

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Всего бразильский вингер за "Сантос" сыграл в 9-ти матчах во всех турнирах. Он отметился тремя голами и тремя голевыми передачами.