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Умер легендарный вратарь сборной Аргентины

Южная Америка

Ему было 80 лет

Умер легендарный вратарь сборной Аргентины

Фото - CONMEBOL.com

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В понедельник, 21-го апреля, стало известно о том, что на 81-м году ушел из жизни легендарный вратарь сборной Аргентины Уго Гатти, который был одной из самых известных фигур в истории южноамериканского футбола и "Бока Хуниорс" в частности.

Благодаря своему экстравагантному стилю игры он оставил глубокий след в истории футбола своей страны. Он провел 765 матчей в Первом дивизионе Аргентины, что до сих пор является абсолютным рекордом местного чемпионата.

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Добавим, что вместе с "Бока Хуниорс" Уго Гатти дважды выиграл Кубок Либертадорес, Межконтинентальный кубок и трижды становился чемпионом Аргентины.

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Уго Гатти
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Источник:
CONMEBOL.com
Опубликовал: Андрей Журба
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