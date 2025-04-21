Умер легендарный вратарь сборной Аргентины

В понедельник, 21-го апреля, стало известно о том, что на 81-м году ушел из жизни легендарный вратарь сборной Аргентины Уго Гатти, который был одной из самых известных фигур в истории южноамериканского футбола и "Бока Хуниорс" в частности.

Благодаря своему экстравагантному стилю игры он оставил глубокий след в истории футбола своей страны. Он провел 765 матчей в Первом дивизионе Аргентины, что до сих пор является абсолютным рекордом местного чемпионата.

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Hugo Orlando Gatti, leyenda del fútbol sudamericano. Condolencias a familiares y amigos. pic.twitter.com/OSuvizR1bh — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 20, 2025

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Добавим, что вместе с "Бока Хуниорс" Уго Гатти дважды выиграл Кубок Либертадорес, Межконтинентальный кубок и трижды становился чемпионом Аргентины.