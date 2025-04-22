Был болельщиком клуба. Президент аргентинской команды назовёт новый стадион в честь Папы Римского Франциска
Они дружили
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Президент аргентинского клуба назовёт новый стадион в честь Папы Римского Франциска.
Президент "Сан-Лоренсо" Марсело Моретти рассказал о скорби по Папе Римскому и вспомнил первую встречу.
"Сегодня печальный день для всех, особенно для меня. У нас с ним были прекрасные, теплые отношения. Впервые мы встретились в Риме в 2016 году. Затем мы продолжили писать друг другу, за эти годы мы обменялись множеством электронных писем", - сказал Моретти.
Глава клуба рассказал о последней встрече. Тогда президент аргентинского клуба попросил разрешения у Папы Римского назвать стадион в его честь.
"Он пригласил меня в резиденцию Санта-Марта в Ватикане. Затем мы снова встретились в сентябре 2024 года. Тогда я попросил у него разрешения назвать наш новый стадион в его честь: он будет называться "Папа Франциско".
Он подписал для меня футболку клуба, которую я храню дома. Она будет выставлена в центральном зале во время открытия стадиона. Наш последний обмен сообщениями был месяц назад. Папа Франциск навсегда останется в моем сердце", - заявил Моретти.
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Напомним, что Папа Римский Франциск скончался 21 апреля.
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