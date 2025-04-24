Экс-тренер сборной Бразилии приостановил карьеру
Решил позаботиться о здоровье
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер сборной Бразилии приостановил карьеру.
Тите решился на это из-за проблем со здоровьем. Специалист подтвердил, что он хотел возглавить "Коринтиас", но переговоры были приостановлены из-за его решения взять перерыв в карьере.
"Я понимаю, что бывают моменты, когда необходимо признать, что я, как человек, могу быть уязвимым, и признание этого, безусловно, сделает меня сильнее.
Я увлечён тем, что делаю, и буду продолжать в том же духе, но после разговора с семьёй и наблюдения за сигналами, которые подавало моё тело, я решил, что сейчас лучше всего прервать свою карьеру и позаботиться о себе на столько времени, на сколько потребуется.
Когда это стало достоянием общественности, с коринфянами продолжался диалог, но его придётся прекратить из-за трудного, но необходимого решения", - заявил Тите.
63-летнего Тите в августе прошлого года госпитализировали из-за проблем с сердцем. Через месяц он ушёл из "Фламенго".
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Тите тренировал сборную Бразилии с 2016 – 2022 год и выиграл с ней Кубок Америки 2019.
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