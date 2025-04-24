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Экс-тренер сборной Бразилии приостановил карьеру

Южная Америка

Решил позаботиться о здоровье

Экс-тренер сборной Бразилии приостановил карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-тренер сборной Бразилии приостановил карьеру.

Тите решился на это из-за проблем со здоровьем. Специалист подтвердил, что он хотел возглавить "Коринтиас", но переговоры были приостановлены из-за его решения взять перерыв в карьере.

"Я понимаю, что бывают моменты, когда необходимо признать, что я, как человек, могу быть уязвимым, и признание этого, безусловно, сделает меня сильнее.

Я увлечён тем, что делаю, и буду продолжать в том же духе, но после разговора с семьёй и наблюдения за сигналами, которые подавало моё тело, я решил, что сейчас лучше всего прервать свою карьеру и позаботиться о себе на столько времени, на сколько потребуется.

Когда это стало достоянием общественности, с коринфянами продолжался диалог, но его придётся прекратить из-за трудного, но необходимого решения", - заявил Тите.

63-летнего Тите в августе прошлого года госпитализировали из-за проблем с сердцем. Через месяц он ушёл из "Фламенго".

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Тите тренировал сборную Бразилии с 2016 – 2022 год и выиграл с ней Кубок Америки 2019.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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