Экс-тренер сборной Бразилии приостановил карьеру.

Тите решился на это из-за проблем со здоровьем. Специалист подтвердил, что он хотел возглавить "Коринтиас", но переговоры были приостановлены из-за его решения взять перерыв в карьере.

"Я понимаю, что бывают моменты, когда необходимо признать, что я, как человек, могу быть уязвимым, и признание этого, безусловно, сделает меня сильнее.

Я увлечён тем, что делаю, и буду продолжать в том же духе, но после разговора с семьёй и наблюдения за сигналами, которые подавало моё тело, я решил, что сейчас лучше всего прервать свою карьеру и позаботиться о себе на столько времени, на сколько потребуется.

Когда это стало достоянием общественности, с коринфянами продолжался диалог, но его придётся прекратить из-за трудного, но необходимого решения", - заявил Тите.