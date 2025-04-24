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Похитили жену и ребёнка. Футболист эквадорского клуба стал жертвой преступников

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Похитили жену и ребёнка. Футболист эквадорского клуба стал жертвой преступников

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Футболист эквадорского клуба стал жертвой преступников.

Рано утром в среду в дом игрока местного "Эмелека" Джексона Родригеса ворвались грабители. Применили силу и помимо кражи различных предметов и денег, похитили жену и сына игрока.

Теперь Родригес охраняется полицией. Начаты расследования и поисковые операции, чтобы найти его семью.

Похищение было совершено в доме семьи в Гуаякиле - одном из районов, наиболее пострадавших от насилия со стороны преступных группировок.

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С января 2024 года президентом Эквадора Даниэлем Нобоа там было объявлено чрезвычайное положение для "внутреннего вооруженного конфликта" между бандами.

Клуб комментировать ситуации не стал. Ближайший матч "Эмелек" сыграет 28 апреля.

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Источник:
Corriere Dello Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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