Готовы сделать шаг. Представители сборной Бразилии ожидают решения Реала по главному тренеру

Представители сборной Бразилии ожидают решения "Реала" по главному тренеру Карло Анчелотти.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что представители федерации пребывают в Испании и ожидают вердикт по итальянскому специалисту. У них есть уверенность, что Анчелотти возглавит национальную сборную.

В Бразилии хотят, чтобы итальянец стал тренером перед клубным чемпионатом мира.

Ранее была информация, что Анчелотти могут уволить после финала Кубка Испании. На пресс-конференции после матча с "Барселоной" он заявил, что вопрос о его будущем обсудят в ближайшие недели.

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Напомним, что в конце марта сборная Бразилии уволила тренера Доривала Жуниора после разгромного поражения от Аргентины (1:4).