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Готовы сделать шаг. Представители сборной Бразилии ожидают решения Реала по главному тренеру

Южная Америка

Ожидания томительны

Готовы сделать шаг. Представители сборной Бразилии ожидают решения Реала по главному тренеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Представители сборной Бразилии ожидают решения "Реала" по главному тренеру Карло Анчелотти.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что представители федерации пребывают в Испании и ожидают вердикт по итальянскому специалисту. У них есть уверенность, что Анчелотти возглавит национальную сборную.

В Бразилии хотят, чтобы итальянец стал тренером перед клубным чемпионатом мира.

Ранее была информация, что Анчелотти могут уволить после финала Кубка Испании. На пресс-конференции после матча с "Барселоной" он заявил, что вопрос о его будущем обсудят в ближайшие недели.

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Напомним, что в конце марта сборная Бразилии уволила тренера Доривала Жуниора после разгромного поражения от Аргентины (1:4).

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Бразилия Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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