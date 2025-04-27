Готовы сделать шаг. Представители сборной Бразилии ожидают решения Реала по главному тренеру
Ожидания томительны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Представители сборной Бразилии ожидают решения "Реала" по главному тренеру Карло Анчелотти.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что представители федерации пребывают в Испании и ожидают вердикт по итальянскому специалисту. У них есть уверенность, что Анчелотти возглавит национальную сборную.
В Бразилии хотят, чтобы итальянец стал тренером перед клубным чемпионатом мира.
Ранее была информация, что Анчелотти могут уволить после финала Кубка Испании. На пресс-конференции после матча с "Барселоной" он заявил, что вопрос о его будущем обсудят в ближайшие недели.
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Напомним, что в конце марта сборная Бразилии уволила тренера Доривала Жуниора после разгромного поражения от Аргентины (1:4).
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