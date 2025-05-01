Топ-клубы Европы хотят подписать капитана "Фламенго".

Как сообщил журналист Экрем Конур, за 27-летним Жерсоном Сантосом следит ряд неназванных команд, которые играют в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. Однако руководство "красно-черных" считает своего лидера неприкосновенным игроком, поэтому они не намерены продавать полузащитника в ближайшее трансферное окно.

Его контракт с клубом действует до конца 2030 года. Известный сайт оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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В текущем сезоне Жерсон Сантос провел 5 матчей в чемпионате Бразилии и отметился одной голевой передачей.