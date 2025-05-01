  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Топ-клубы Европы хотят подписать капитана Фламенго

В тренде

Топ-клубы Европы хотят подписать капитана Фламенго

Южная Америка

Бразилец имеет опыт игры во Франции и Италии

Топ-клубы Европы хотят подписать капитана Фламенго

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Топ-клубы Европы хотят подписать капитана "Фламенго".

Как сообщил журналист Экрем Конур, за 27-летним Жерсоном Сантосом следит ряд неназванных команд, которые играют в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. Однако руководство "красно-черных" считает своего лидера неприкосновенным игроком, поэтому они не намерены продавать полузащитника в ближайшее трансферное окно.

Его контракт с клубом действует до конца 2030 года. Известный сайт оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В текущем сезоне Жерсон Сантос провел 5 матчей в чемпионате Бразилии и отметился одной голевой передачей.

По теме
yellow-arrow
Челси решительно настроен подписать аргентинского вундеркинда
yellow-arrow
Французский гранд начал переговоры с сенсационным вундеркиндом аргентинского футбола
yellow-arrow
Европейские топ-клубы заинтересованы в подписании главного таланта Аргентины
Фламенго (Рио-де-Жанейро)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости