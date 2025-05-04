Мемфис Депай сделал ассист в матче с Интернасьоналем
Звезда снова ярко сияет
Getty Images/Global Images Ukraine
Мемфис Депай в очередной раз доказал свою состоятельность в составе "Коринтианс". Нападающий сделал результативную передачу на первый гол.
Сезон в Бразилии недавно начался, но Мемфис Депай уже повысил свою результативность за "Коринтианс" голевой передачей. Сейчас у него три гола и два ассиста после шести игр.
В игре против "Интернасьонала" Депай отдал на Юри Альберто, который открыл счет мощным ударом низом — 1:0. Затем самому Мемфису тоже удалось отличиться, но его гол не засчитали из-за фола.
A "lei do ex" não falha.— ⚽ (@DoentesPFutebol) May 3, 2025
Yuri Alberto abre o placar contra o Internacional.pic.twitter.com/bH3v8BfRaP
В конце концов матч завершился зрелищной победой "Коринтианс" со счетом 4:2, и благодаря ей команда поднялась на восьмое место в Бразильской Серии А.
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