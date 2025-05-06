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Предложили свой вариант. Окружение звёздного футболиста наложено вето на назначение приоритетного тренера сборной Бразилии

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Предложили свой вариант. Окружение звёздного футболиста наложено вето на назначение приоритетного тренера сборной Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Окружение звёздного футболиста наложено вето на назначение приоритетного тренера сборной Бразилии.

Сообщается, что отец Неймара отверг вариант с наймом Жоржи Жезуша главным тренером сборной на встрече с президентом Конфедерации Бразильского Футбола, две недели назад.

Специалист переместился в конец списка. Связано это с периодом Неймара в саудовском "Аль-Хиляле", когда у него возникали разногласия с тренером и футболист мало играл на поле.

Неймар хочет видеть главным тренером Карло Анчелотти. Отец игрока даже подсказал агента, способного решить данный вопрос.

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Напомним, что сейчас в сборной Бразилии нет тренера. Последним был Доривал Жуниор, уволенный в конце марта 2025 года.

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Бразилия Неймар
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Источник:
Abola
Опубликовал: Владислав Прийменко
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