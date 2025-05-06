Предложили свой вариант. Окружение звёздного футболиста наложено вето на назначение приоритетного тренера сборной Бразилии

Окружение звёздного футболиста наложено вето на назначение приоритетного тренера сборной Бразилии.

Сообщается, что отец Неймара отверг вариант с наймом Жоржи Жезуша главным тренером сборной на встрече с президентом Конфедерации Бразильского Футбола, две недели назад.

Специалист переместился в конец списка. Связано это с периодом Неймара в саудовском "Аль-Хиляле", когда у него возникали разногласия с тренером и футболист мало играл на поле.

Неймар хочет видеть главным тренером Карло Анчелотти. Отец игрока даже подсказал агента, способного решить данный вопрос.

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Напомним, что сейчас в сборной Бразилии нет тренера. Последним был Доривал Жуниор, уволенный в конце марта 2025 года.