Предложили свой вариант. Окружение звёздного футболиста наложено вето на назначение приоритетного тренера сборной Бразилии
Странно это всё
Getty Images/Global Images Ukraine
Окружение звёздного футболиста наложено вето на назначение приоритетного тренера сборной Бразилии.
Сообщается, что отец Неймара отверг вариант с наймом Жоржи Жезуша главным тренером сборной на встрече с президентом Конфедерации Бразильского Футбола, две недели назад.
Специалист переместился в конец списка. Связано это с периодом Неймара в саудовском "Аль-Хиляле", когда у него возникали разногласия с тренером и футболист мало играл на поле.
Неймар хочет видеть главным тренером Карло Анчелотти. Отец игрока даже подсказал агента, способного решить данный вопрос.
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Напомним, что сейчас в сборной Бразилии нет тренера. Последним был Доривал Жуниор, уволенный в конце марта 2025 года.
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