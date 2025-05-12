Официально: Карло Анчелотти — новый главный тренер сборной Бразилии

В понедельник, 12-го мая, Федерация футбола Бразилии (CBF) официально сообщила о том, что новым главным тренером местной национальной сборной станет Карло Анчелотти.

"Величайшую национальную команду в истории футбола возглавит самый успешный тренер в мире. Карло Анчелотти, что является синонимом исторических достижений, будет готовить сборную Бразилии к участию в чемпионате мира 2026 года во время двух следующих матчей против Эквадора и Парагвая. Это больше, чем стратегический шаг. Это заявление миру о том, что мы решительно настроены вернуть себе самое высокое место на пьедестале. Вместе мы напишем новую славную историю для бразильского футбола", — сказал Эдналдо Родригес, президент CBF.