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Официально: Карло Анчелотти — новый главный тренер сборной Бразилии

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Официально: Карло Анчелотти — новый главный тренер сборной Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 12-го мая, Федерация футбола Бразилии (CBF) официально сообщила о том, что новым главным тренером местной национальной сборной станет Карло Анчелотти.

"Величайшую национальную команду в истории футбола возглавит самый успешный тренер в мире. Карло Анчелотти, что является синонимом исторических достижений, будет готовить сборную Бразилии к участию в чемпионате мира 2026 года во время двух следующих матчей против Эквадора и Парагвая. Это больше, чем стратегический шаг. Это заявление миру о том, что мы решительно настроены вернуть себе самое высокое место на пьедестале. Вместе мы напишем новую славную историю для бразильского футбола", — сказал Эдналдо Родригес, президент CBF.

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Отметим, что ранее авторитетный журналист рассказал, когда Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

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Бразилия Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Национальная сборная Бразилии
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Источник:
CBF
Опубликовал: Андрей Журба
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