Официально: Карло Анчелотти — новый главный тренер сборной Бразилии
Известный итальянский специалист готов к новому вызову
Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 12-го мая, Федерация футбола Бразилии (CBF) официально сообщила о том, что новым главным тренером местной национальной сборной станет Карло Анчелотти.
"Величайшую национальную команду в истории футбола возглавит самый успешный тренер в мире. Карло Анчелотти, что является синонимом исторических достижений, будет готовить сборную Бразилии к участию в чемпионате мира 2026 года во время двух следующих матчей против Эквадора и Парагвая. Это больше, чем стратегический шаг. Это заявление миру о том, что мы решительно настроены вернуть себе самое высокое место на пьедестале. Вместе мы напишем новую славную историю для бразильского футбола", — сказал Эдналдо Родригес, президент CBF.
A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele… pic.twitter.com/grw3Rb1BmL— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025
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Отметим, что ранее авторитетный журналист рассказал, когда Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии.
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