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Бывшая звезда Ливерпуля может продолжить карьеру в Бразилии

Южная Америка

Клуб хочет подписать его накануне ЧМ

Бывшая звезда Ливерпуля может продолжить карьеру в Бразилии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Фламенго" запустил амбициозный план по подготовке к Клубному Чемпионату мира-2025 и хочет сделать Роберто Фирмино главным лицом своей атаки.

Фирмино положительно настроен относительно перспективы надеть красно-черную футболку, что приближает его уход из "Аль-Ахли", где он не планирует оставаться, несмотря на контракт до 2026 года. В этом сезоне 33-летний нападающий стал ключевым игроком саудовского клуба в завоевании титула Лиги чемпионов АФК. Однако эта страница его карьеры, похоже, подходит к концу, и желание снова выступать на родине стало для экс-игрока "Ливерпуля" приоритетом.

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Приход Фирмино стал бы существенным усилением и добавил бы "Фламенго" класса и авторитета. Тренер Фелипе Луис считает, что нападающий идеально подходит для того, чтобы возглавить коллектив в таком требовательном турнире, как Клубный Чемпионат мира.

Добавим, что в этом сезоне на счету Фирмино 12 голов и 10 ассистов в 31 матче за "Аль-Ахли" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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