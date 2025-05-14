Бывшая звезда Ливерпуля может продолжить карьеру в Бразилии
Клуб хочет подписать его накануне ЧМ
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Как сообщает издание Fichajes, "Фламенго" запустил амбициозный план по подготовке к Клубному Чемпионату мира-2025 и хочет сделать Роберто Фирмино главным лицом своей атаки.
Фирмино положительно настроен относительно перспективы надеть красно-черную футболку, что приближает его уход из "Аль-Ахли", где он не планирует оставаться, несмотря на контракт до 2026 года. В этом сезоне 33-летний нападающий стал ключевым игроком саудовского клуба в завоевании титула Лиги чемпионов АФК. Однако эта страница его карьеры, похоже, подходит к концу, и желание снова выступать на родине стало для экс-игрока "Ливерпуля" приоритетом.
Приход Фирмино стал бы существенным усилением и добавил бы "Фламенго" класса и авторитета. Тренер Фелипе Луис считает, что нападающий идеально подходит для того, чтобы возглавить коллектив в таком требовательном турнире, как Клубный Чемпионат мира.
Добавим, что в этом сезоне на счету Фирмино 12 голов и 10 ассистов в 31 матче за "Аль-Ахли" во всех турнирах.
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